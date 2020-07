Spätestens seit Anfang April kann im Markt der STMicroelectronics Aktie wieder von einer steigenden Tendenz gesprochen werden. Wie in fast allen anderen Aktienmärkten ist der Kurs zuvor aufgrund der fundamentalen Daten deutlich abgestürzt. In einem Zeitraum von wenigen Wochen verlor die Aktie so über 15 Euro an Wert. Beim Preis von ca. 14 Euro war dann jedoch abrupt Schluss mit der Talfahrt. Die Käufer wurden ab hier deutlich aktiv und schickten ...

