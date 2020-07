Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Freitag um 3K Kontrakte gefallen ist, während das Volumen um 67K Kontrakte einbrach. Gold: 1800 $ bietet eine Unterstützung Die Preise des Edelmetalls sind am Freitag die zweite Sitzung in Folge gefallen. Die Bewegung ging mit einem Rückgang des Open Interest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...