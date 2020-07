Die Lansdowne Investment Company Cyprus und die Tansanit Stiftung werden künftig 49 Prozent an dem österreichischen Speicherhersteller halten. Weitere Einzelheiten zur Investition wollte Xelectrix nicht veröffentlichen.Die Xelectrix Power GmbH hat eine Beteiligungs- und Finanzierungsvereinbarung mit den beiden strategischen Investoren Lansdowne Investment Company Cyprus Ltd und Tansanit Stiftung abgeschlossen. Nach der formalen Abwicklung der Transaktion werden die Investoren 49 Prozent und die Altgesellschafter 51 Prozent der Anteile halten, wie der österreichische Energiespeicherhersteller am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...