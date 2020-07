Mitten in Graz baut das junge Unternehmen "Pilzkiste" hochwertige Austernpilze an. Die Nährstoffe dafür kommen aus dem Kaffeesatz von Grazer Restaurants und Cafés, was die Delikatesse besonders nachhaltig macht. Eine neue Kooperation bringt diese Delikatesse Anfang Juli 2020 ins SPAR-Regal. 2 v.l.n.r.: Nina Bercko & Mercedes Springer (Pilzkiste) Romana Lepold...

