Am 10. Juli sind es 25 Jahre, wo Willem van Schaik zu Fruit Exporter Jan Oskam in Vleuten kam. 1995 war ein Jahr großer Veränderungen, nicht nur in dem Obst- und Gemüsesektor, wo die Gründung von Greenery alle Auktionen in eine große Verkaufsorganisation vereinte, sondern auch für Willem van Schaik. Willem van Schaik. Foto © Jan Oskam BV Willem ist in...

Den vollständigen Artikel lesen ...