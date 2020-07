FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTAMIN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 200 (190) PENCE - BERENBERG CUTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 155 (150) P - BERENBERG RAISES AVON RUBBER PRICE TARGET TO 3510 (2435) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CONNECT GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 27 (15) PENCE - BERNSTEIN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 350 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 5100 (4500) P - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3500 (3400) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BP PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2530 (2030) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 135 (208) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 234 (340) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES G4S TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 160 (140) PENCE - DEUTSCHE BANK REINITIATES HSBC WITH 'SELL' - PRICE TARGET 335 PENCE - DEUTSCHE BANK REINITIATES LLOYDS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 34 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES RBS WITH 'SELL' - TARGET 100 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES STANDARD CHARTERED WITH 'HOLD' - TARGET 415 PENCE - DEUTSCHE BANK RESUMES VIRGIN MONEY WITH 'BUY' - TARGET 105 PENCE - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HSBC TO 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - PRICE TARGET 565 (695) PENCE - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 29 (32) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 195 (215) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 690 (730) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 95 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 325 (290) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 210 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 400 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 180 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 202 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RESUMES MITIE GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 43 PENCE - RBC CUTS CLINIGEN PRICE TARGET TO 1300 (1500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ROTORK TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 275 (265) PENCE - RBC RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 710 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES IMI TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 1140 (1000) PENCE - RBC RAISES MORGAN ADVANCED MAT. TO SECTOR PERFORM (UP) - TARGET 275 (250) PENCE - RBC RAISES RESTAURANT GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR P.) - TARGET 80 (70) PENCE - RBC RAISES SMITHS PRICE TARGET TO 1530 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM'



