Wirsol Roof Solutions hat auf den Dächern eines riesigen neuen Logistikzentrums in Gernsheim am Rhein eine Photovoltaik-Dachanlage realisiert. Die Gesamtanlage hat eine Leistung von rund 3,45 Megawatt und ist damit aktuell das größte Gewerbedachanlagenprojekt des Unternehmens. Mit dem Projekt in Gernsheim revitalisierte die Projektgesellschaft Axxus Capital gemeinsam mit dem Bauherrn, der Mannheimer Dr. Rolf M. Schwiete Stiftung, ein ehemaliges Grundstück der chemischen Industrie. Der Logistikpark ...

