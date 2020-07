In der Region rund um Oppenau im Schwarzwald befindet sich seit mehreren Tagen ein bewaffneter 31 Jahre alter Mann auf der Flucht. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wird er weiterhin mit einem großen Aufgebot an Beamten gesucht.



Der 31-Jährige hatte am Sonntag während einer Kontrolle in einem Waldstück bei Oppenau vier Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht und entwaffnet. Anschließend hatte er vermutlich mit den Dienstwaffen die Flucht ergriffen. Verletzt wurde keiner der Beamten. Der Aufenthaltsort des polizeibekannten Täters ist seitdem unklar.



Polizei und Staatsanwaltschaft wollen am Dienstagnachmittag über die aktuelle Lage informieren.

