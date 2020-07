Der eKMU-x Index ist in der vergangenen Handelswoche um 0,3 Prozent auf 1'034 Punkte zurückgegangen.Zürich - Die Sommerferienzeit hat den ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erreicht. So fiel in der vergangenen ausgesprochen ruhigen und impulslosen Handelswoche das Gesamtvolumen sehr schwach aus und auch die Anzahl der Abschlüsse vermochte nicht zu überzeugen. So halbierte sich das Volumen nahezu auf 0,4 Millionen Franken und die Anzahl der Transaktionen sank auf 42 von 54 in...

