Der Zuschuss wird Kunden des Energieversorgers gewährt, wenn sie dazu auch noch eine neue Photovoltaik-Anlage installieren. ESWE will mit dem Förderprogramm zusätzliche Speicherkapazitäten aufbauen und die Eigenversorgung der Haushalte stärken.Der Wiesbadener Energieversorger ESWE Versorgungs AG hat das Förderprogramm "Solar-Speicherbatterie" aufgelegt. Es richtet sich an Kunden, die Strom oder Heizgas von dem Unternehmen beziehen. Sie können für die Installation eines Batteriespeichers in Kombination mit einer neuen Photovoltaik-Anlage einen Zuschuss von bis zu 1000 Euro beantragen. Dieser Maximalbetrag ...

