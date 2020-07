Europas Börsen haben am Dienstag einen Gang zurück geschaltet. Verluste an den US-Finanzmärkten im späten Handel hinterliessen Bremsspuren.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Wieder neu aufgeflammte geopolitische Spannungen und Virussorgen hinterliessen Bremsspuren. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 0,85 Prozent auf 3321,39 Punkte. In Paris fiel der Leitindex Cac 40 um 0,96 Prozent auf 5007,46 Punkte. In London aber stemmte sich der FTSE 100 mit einem Plus von 0...

