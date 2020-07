Mit Geschäftsideen, die der Natur in der Post-Corona-Ära erste Priorität einräumen, könnten Geschäfte im Wert von gut 10 Billionen Dollar realisiert werden.Genf - Wenn Staat und Wirtschaft nach der verheerenden Coronavirus-Pandemie die Weichen auf nachhaltige Entwicklung stellen, können bis 2030 rund 395 Millionen neue Jobs geschaffen werden. Zu diesem Schluss kommt die Stiftung Weltwirtschaftsforum (WEF) in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Mit Geschäftsideen, die der Natur erste Priorität einräumen, könnten Geschäfte im Wert von gut zehn...

