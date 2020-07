Auch der Zürcher DKSH-Konzern hat in der ersten Jahreshälfte 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen.Zürich - Auch der Zürcher DKSH-Konzern hat in der ersten Jahreshälfte 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn waren rückläufig. Das Management sieht sich zudem weiter ausser Stande, einen Ausblick auf das Gesamtjahr abzugeben. Der Absatz nahm in der Berichtsperiode um 5,0 Prozent auf 5,34 Milliarden Franken ab. Ohne Wechselkurseffekte...

