Gründer Ivo Bracher übergibt per Anfang Juli 2020 seinen Posten als Vorsitzender der Geschäftsleitung an Jacques Garnier, um sich künftig auf das Präsidium des Verwaltungsrats zu konzentrieren.Solothurn - Stabwechsel bei der bonainvest Holding AG: Gründer Ivo Bracher übergibt per Anfang Juli 2020 seinen Posten als Vorsitzender der Geschäftsleitung an Jacques Garnier, um sich künftig auf das Präsidium des Verwaltungsrats zu konzentrieren. Auch die Tochtergesellschaft bonacasa AG erhält einen neuen Geschäftsführer; Dr. Alain Benz tritt per 1. Juli 2020 die Nachfolge von Hans Fischer an.

