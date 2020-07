Ein Anlageprodukt, lanciert über die Emissionsplattform von Clarus Capital Group, vereinfacht ein Early-Stage-Startup-Investment in den erfolgreichen Schweizer Verbriefungsspezialisten.Zürich - GENTWO wandelt sich zu einem bankfähigen Asset. Ein Anlageprodukt, lanciert über die Emissionsplattform von Clarus Capital Group, vereinfacht ein Early-Stage-Startup-Investment in den erfolgreichen Schweizer Verbriefungsspezialisten. GENTWO befindet sich seit kurzem in einer «klassischen» Finanzierungsrunde über zehn Millionen Schweizer Franken. Begleitet wird der erfolgreiche...

Den vollständigen Artikel lesen ...