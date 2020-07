FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 140 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 45 (67) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 210 (175) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LEGAL & GENERAL TARGET TO 290 (295) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7700 (7500) P - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 285 (289) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 503 (515) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 661 (678) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 2060 (2121) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4410 (4440) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN INITIATES ANGLO AMERICAN WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1900 PENCE - GOLDMAN INITIATES GLENCORE WITH 'BUY' - TARGET 220 PENCE - GOLDMAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1780) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES AO WORLD PRICE TARGET TO 195 (165) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FERREXPO TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 150 (130) PENCE - JPMORGAN CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 1 (5) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 860 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 750 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 510 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5440 (5140) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 205 (200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 620 (700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1760 (1790) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JUPITER FUND TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 285 (260) PENCE - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3175 (2950) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 270 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 910 (830) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de