Der EUR/USD steigt über die 1,1400 - Darüber können die Jahreshochs knapp unter 1,1500 erneut getestet werden - Der EUR/USD verzeichnet zum vierten Mal in Folge kräftige Kursgewinne und flirtet am Mittwoch mit dem Fibo-Level in der Mitte der 1,1400. Wenn die Kaufverzerrung an Fahrt gewinnt, steigen die Chancen für eine Bewegung zu den 2020 Höchstständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...