Die verstärkte Thematisierung des Klimawandels durch die Friday for Futures-Bewegung hat auch die Nachfrage für Ökostrom in Deutschland beflügelt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Immer mehr Anbieter stellen komplett auf Grünstrom um. Ökostrom ist in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Das legt die jüngste Umfrage von Energie & Management (E&M) nahe. Demnach erwarten die von der Fachzeitschrift befragten Anbieter für 2021 ein mengengewichtetes mittleres Wachstum beim Privatkundenabsatz von 7 %. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...