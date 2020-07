In einer weithin erwarteten Entscheidung gab die Bank of Canada (BoC) am Mittwoch bekannt, dass sie ihren Leitzins mit der Sitzung im Juni unverändert bei 0,25% belässt. In ihrer Leitzinserklärung wies die BoC darauf hin, dass sie in ihrem zentralen Szenario erst 2022 mit einer Rückkehr der kanadischen Wirtschaft auf das Niveau von vor COVID-19 erwartet. ...

