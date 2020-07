Insgesamt sechs Tochtergesellschaften befinden sich nun in der finanziellen Restrukturierung. Seit Jahren kämpft das chinesische Photovoltaik-Unternehmen mit einem riesigen Schuldenberg.Die Yingli Green Energy Holding Company Ltd. entschied sich im Juni für ein gerichtliches Sanierungsverfahren für ihre überschuldete Tochtergesellschaft Yingli Energy China. Nun habe das Städtische Zwischenvolksgericht Baoding in der Provinz Hebei, China, entschieden hat, dass die Umstrukturierung auch für die Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co., Ltd., einer Holding-Tochtergesellschaft des Unternehmens, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...