Fußball-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Anja Mittag beendet ihre aktive Karriere. Das teilte ihr aktueller Verein RB Leipzig am Mittwoch mit.



Mittag werde beim Landespokalfinale am 30. August gegen Phoenix Leipzig letztmals im Kader stehen, hieß es von Vereinsseite. "Die 35-Jährige, die in der vergangenen Saison mit 17 Toren einen großen Beitrag zum Erreichen des Zweitliga-Aufstiegs leistete, wird sich ab sofort ausschließlich auf ihre Tätigkeit im Trainerstab der Mannschaft konzentrieren." Die Ex-Nationalspielerin verkündete ihre Entscheidung auch selbst auf Instagram: "Nach 18 Jahren im Leistungssport ist ab der kommenden Saison Schluss für mich als aktive Spielerin. Ich bin dankbar für alle Momente, die mir der Sport ermöglicht hat, die Freundschaften die ich geschlossen habe und dass ich die positive Entwicklung des Frauenfußballs über Jahre lang miterleben durfte", schrieb die Mittelstürmerin.

