Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1407 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.Auch gegenüber dem Schweizer Franken tritt der Euro an Ort. Derzeit wird er zu 1,0783 gehandelt, nach 1,0784 am Vorabend. Der US-Dollar ist für 0,9454 zu haben und kostet damit exakt gleich ...

