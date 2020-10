Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1742 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.Frankfurt am Main - Der Euro bewegt sich am Mittwoch im frühen Handel gegenüber Dollar und Franken kaum. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1742 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Zum Franken tritt der Euro bei 1,0745 ebenfalls auf der Stelle. Der US-Dollar kostet zeitgleich 0,9153 Franken, was ebenfalls nur minim über dem Stand von Dienstagabend liegt.

