FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 208 (211) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 540 (840) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 511 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1104 (1120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 75 (50) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2140 (2030) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 913 (903) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 914 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NETWORK INTL PRICE TARGET TO 450 (415) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 690 (680) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1100 (900) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 900 (930) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1750 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES G4S PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1425 (1325) P - 'SELL' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1336 (1490) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2360 (2300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CAPITAL & COUNTIES PRICE TARGET TO 165 (172) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 210 (250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SEGRO PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 905 (878) PENCE - JEFFERIES CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 550 (580) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 680 (745) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 350 (320) PENCE - JEFFERIES RAISES BRITISH LAND CO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 460 (440) PENCE - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1250 (1100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 4010 (3958) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 330 (310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 800 (790) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 670 (640) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 245 (237) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 860 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1360 (1150) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1028 (932) PENCE - 'BUY' - JPM CUTS FEVERTREE DRINKS TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 1900 (1260) P - JPMORGAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3000 (2950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1800 (1460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 185 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 500 (505) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 650 (590) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES M&G PRICE TARGET TO 174 (172) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PANMURE RAISES ROLLS-ROYCE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 400 (387) PENCE - SOCGEN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1720 (1750) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4309 (4289) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5600 (5400) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de