Erstmals seit der Zuspitzung der Corona-Krise werden von der EZB keine neuen Schritte erwartet.Paris / London - Nach kräftigen Vortagesgewinnen und vor geldpolitischen Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die europäischen Börsen am Donnerstag nachgegeben. Erstmals seit der Zuspitzung der Corona-Krise werden von der EZB keine neuen Schritte erwartet. Sie hatte bereits beim Treffen im Juni ihr in der Krise aufgelegtes Wertpapier-Kaufprogramm in Umfang und Dauer ausgeweitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...