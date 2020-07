Der EUR/JPY befindet sich in einer Abwärtskorrektur vom jüngsten 5-Wochenhoch von 122,50 - Die Abwärtsbewegung könnte die Unterstützungslinie in der Mitte der 120,00 erreichen - Nachdem am Mittwoch neue mehrwöchige Höchststände bei 122,50 verzeichnet wurden, ist EUR/JPY unter Verkaufsdruck geraten und er bewegt sich nun um 122,00. Die Abwärtsbewegung ...

