Die jüngsten Sanktionsdrohungen der US-Administration gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 sorgen in der Großen Koalition für erhebliche Verstimmung. "Das geht nun endgültig zu weit. Ich erwarte von der Kanzlerin, aber auch vom Außenminister und vom Wirtschaftsminister eine klare Positionierung, die deutlich über bisherige Reaktionen hinausgeht", sagte Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).



Es sei nun "höchste Zeit, Pflöcke einzuschlagen". Man sei schließlich Partner auf Augenhöhe. "Ich betrachte das als Angriff auf unsere Souveränität", so Westphal.



Er stellte zudem den Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus den USA in Frage: "Wir sollten ernsthaft prüfen, ob wir über die noch zu bauenden LNG-Terminals amerikanisches LNG beziehen."

