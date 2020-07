Die Corona-Pandemie schlägt beim Genfer Luxusgüterkonzern voll zu Buche.Genf - Die Corona-Pandemie hat Richemont stark zu schaffen gemacht. Der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30. Juni) brach in allen Regionen, Bereichen und Vertriebskanälen ungeachtet eines starken Wachstums in China massiv ein. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahresquartal um 47 Prozent auf 1,993 Milliarden Euro zurück, wie der Hersteller von Luxusuhren wie Vacheron...

