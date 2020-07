Der EUR/USD befindet sich in einer Abwärtskorrektur vom 1,1450 Hoch - Ein Test des Jahreshochs knapp unter 1,1500 bleibt abzuwarten - Nachdem am Mittwoch neue 4-Monatshochs um 1,1450 verzeichnet wurden, verliert der EUR/USD nun etwas an Boden und er fiel wieder unter 1,14. Die anhaltende Abwärtsbewegung wird nur als Korrektur angesehen, so dass ...

