Im übergeordneten Bild hat der Dax seit seinem Mehrjahrestief vom 16.03.2020 eine regelrechte V-Wende mit steigenden Hochs und Tiefs erzielt. Der sehr starke Impuls im Anschluss erzielte am 08.06. sein Hoch, was durch unsere Zyklenanalyse und dem Erreichen des starken Widerstandes um 12.886 bestätigt wurde. Daraufhin folgte eine bilderbuchmäßige Korrektur mit Tief am 15.06. und anschließend steigenden Hochs und Tiefs. Nun wird es interessant! Der Kurs hat am 15.07. das Hoch vom 08.06. durchstochen, ...

