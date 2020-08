Obacht, das Sommerloch ist da! Mit dem Beginn des Ferienmonats August scheint auch die Nachrichtenfront in den Urlaubsmodus geschaltet zu haben. Denn es ist kaum etwas los, an den Newstickern. Die Schlagzeilen werden stattdessen (regional) von den Aufräumarbeiten nach dem Blitz-Hochwasser infolge zweier Tage Dauerregens im malerischen Oberbayern beherrscht, überregional steht das katastrophale Explosionsunglück in Beirut im Fokus der Berichterstattung. Die Märkte dümpeln dagegen in hochsommerlicher Lethargie vor sich hin, außer ein paar Quartalszahlen (bspw. von BMW, Beiersdorf oder Münchener Rück, die alle einen Gewinneinbruch vermelden mussten) oder aber Aktienverkäufen (Jeff Bezos machte Kasse und trennte sich von einer Million Amazon-Aktien, was ihm über 3,1 Milliarden US-Dollar in dieselbe spülte) war nicht viel geboten. Das macht die Chartanalyse heute recht übersichtlich: ...

