Die Aktienindizes an der Wall Street eröffneten im Minus - Der S&P 500 Energieindex fällt um mehr als 1% - Die positiven Einzelhandelsumsätze aus den USA können die Marktstimmung nicht aufhellen - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA begannen den Tag am Donnerstag tief im Minus, da die Anleger angesichts steigender Coronavirus-Fälle Kasse machen. ...

