Die Europäische Kommission will den Schutz von Saisonarbeitskräften in der EU vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie verbessern und hat dazu am gestrigen Donnerstag Leitlinien vorgelegt. Bildquelle: Shutterstock.com Nicolas Schmit, der für Beschäftigung und soziale Rechte zuständige EU-Kommissar, erklärte dazu: "Jedes Jahr tragen Hunderttausende...

Den vollständigen Artikel lesen ...