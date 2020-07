Die Containerabfertigung in dem Hafen von Antwerpen ist ein komplexer Prozess, der viele Akteure einbezieht. Die Freigabe von Containern ist ein empfindlicher und zeitaufwändiger Prozess, der das Risiko des Missbrauchs und von Fehlern birgt. Certified Pick up garantiert Sicherheit und erhöht die betriebliche Effizienz. Terminal MPET Deurganckdok 2019. Foto © Port of Antwerp Um...

Den vollständigen Artikel lesen ...