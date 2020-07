Das Cable dürfte vorerst weiter in einer Range zwischen 1,2470 und 1,2700 konsolidieren, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Wir hatten gestern erwartet, dass der rasche Bounce weiter nach oben gehen würde, vertraten aber die Ansicht, dass 'der Widerstand bei 1,2650 wahrscheinlich nicht in Gefahr geraten wird'. ...

