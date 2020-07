Im zweiten Quartal kamen unter dem Strich noch 10,1 Millionen Bezahlabos dazu.Los Gatos - Beim Online-Videodienst Netflix lässt der pandemiedingte Kundenansturm etwas nach. Im zweiten Quartal kamen unter dem Strich noch 10,1 Millionen Bezahlabos dazu, wie der Streaming-Marktführer am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit übertraf Netflix zwar seine eigene Prognose, dennoch kamen die Zahlen an der Wall Street schlecht an. Anleger reagierten enttäuscht...

Den vollständigen Artikel lesen ...