Die verwalteten Kundenvermögen sanken durch den Pandemie-bedingten Einbruch an den Finanzmärkten und die Devisenentwicklung.Genf - Die Union Bancaire Privée (UBP) hat im ersten Halbjahr 2020 einen tieferen Gewinn erzielt, nachdem das Ergebnis im Vorjahr durch einen Immobilienverkauf gestützt wurde. Die verwalteten Kundenvermögen sanken durch den Pandemie-bedingten Einbruch an den Finanzmärkten und die Devisenentwicklung, wie das Genfer Bankhaus mitteilte. Der Betriebsgewinn stieg in den ersten sechs Monaten im...

