Das Emissionsvolumen von KMU-Anleihen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, gleichzeitig tendiert die Ausfallrate inzwischen gegen Null. Dies bedeutet auch: Für mittelständische Unternehmen gewinnen KMU-Anleihen wieder zunehmend an Attraktivität.2019 herrschte am Aktienmarkt weitgehend IPO-Flaute, doch der heimische Markt für KMU-Anleihen hat sich überaus erfreulich entwickelt. Immerhin haben im vergangenen Jahr 35 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unter dem Strich 40 Anleihen auf den Markt gebracht - gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von fünf Bonds. Parallel zu den IBOs (Initial Bond Offering) stieg im vergangenen Jahr auch das platzierte Volumen - und zwar um gut 200 Millionen Euro auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Kurzum: Der positive Trend der vergangenen Jahre setzte sich auch 2019 ...

