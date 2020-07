Die zwei Photovoltaik-Modulhersteller, Systovi und Voltec Solar, planen, ihre Kräfte zu bündeln, um einen größeren Akteur in der französischen Solarindustrie zu schaffen.von pv magazine Frankreich Systovi und Voltec Solar erklärten in dieser Woche, dass sie Gespräche aufgenommen haben, ihre Expertise in der Produktion von Solarmodulen zu kombinieren. Sie wollen auf diese Weise einen größeren Akteur in der französischen Photovoltaik-Industrie schaffen. Die beiden französischen Unternehmen planen demnach, ihr so genanntes "Belenos"-Projekt im nächsten Jahr zu starten. Das angestrebte Geschäftsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...