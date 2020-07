Das Bundesland Niedersachsen hat ein Wasserstoff-Netzwerk ins Leben gerufen. Energie- und Umweltminister Olaf Lies will das Land so zur Nummer Eins bei dem grünen Gas machen. Niedersachsen sieht sich in bester Position, um in Deutschland zum Zentrum für grünen Wasserstoff zu werden. Das sagte Landes-Energie- und Umweltminister Olaf Nies. Niedersachsen sei schon jetzt Energieland Nummer eins. "Niedersachsen hat aber auch allergrößte Chancen, Wasserstoffland Nummer eins zu werden." Zu diesem Zweck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...