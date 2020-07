Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war es der sonnigste Frühling seit Beginn der Aufzeichnungen 1951. Etwa drei Prozent der privaten Haushalte in Deutschland generieren Einkünfte mit Solarstromerzeugung.Es gab so viele Sonnenstunden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 1951 in den Frühlingsmonaten März, April und Mai. Mit rund 294 Sonnenstunden stach besonders der April heraus, wie das Statistische Bundesamt am Freitag veröffentlichte. Davon profitierte vor allem die Photovoltaik in Deutschland, die im April neue Spitzenwerte erreichte. Mit 6,22 Terawattstunden hatte der Solarstrom ...

