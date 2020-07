Eigentlich ist "Der große Bluff" eine Westernkomödie aus dem Jahr 1939, der in der fiktiven Kleinstadt Bottleneck irgendwo tief im Wilden Westen spielt. Besonders macht den Streifen die Tatsache, dass die große Marlene Dietrich, Tochter meiner ebenfalls großartigen Heimatstadt, damit ihr Comeback in Hollywood feiern konnte. Das bringt uns gleich in mehrfacher Hinsicht zum eigentlichen Thema, den Aktienmärkten. Denn auch die feierten in dieser Woche ein Comeback (zumindest an der Wall Street), scheiterten einmal mehr an einer Flaschenhals-Hürde im Chart (jedenfalls der DAX) und könnten sich am Ende als ganz großer Bluff entpuppen (zum Beispiel Tesla). Aber der Reihe nach: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...