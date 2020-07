Weil in den kommenden Jahren eine Reihe von Windenergieanlagen ans Ende ihrer Lebensdauer kommen, wird ein geordneter Rückbau zunehmend wichtig. Nun liegt erstmals eine Norm vor, die die Maßnahme vereinheitlichen könnte. Eine neue Norm soll den Rückbau alter Windkraftanlagen erleichtern. So hat das Deutsche Institut für Normung (DIN) am Freitag mit der DIN SPEC 4866 erstmals eine solche Empfehlung vorgestellt. Sie könnte laut dem Entsorgungsunternehmen Veolia zu einem Branchenstandard für den Rückbau ...

