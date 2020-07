Nach den erfolgreichen Ergebnissen der ersten Phase mit 15 Freiwilligen ist der COVID-19 Impfstoffkandidat des Imperial College London bereit für die nächste Phase, teilte das Imperial College London in einer Pressemitteilung mit. "In dieser nächsten Phase der Studie werden 105 Teilnehmer im Alter von 18 bis 75 Jahren nach dem Zufallsprinzip in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...