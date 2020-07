Zum Franken ist die US-Währung wieder unter 94 Rappen abgerutscht. Am späten Nachmittag notiert der Dollar noch bei 0,9398 Franken.Frankfurt am Main - Der US-Dollar hat sich am Freitag zum Euro, aber auch zum Franken abgeschwächt. Am späten Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1438 Dollar. Sie lag damit nur knapp unter dem am Mittwoch erreichten viermonatigen Höchststand gegenüber dem Dollar. Zum Franken ist die US-Währung wieder unter 94 Rappen abgerutscht. Am späten Nachmittag notiert der Dollar noch...

