In einer aktuellen Befragung im Auftrag der "Washington Post" und des Senders ABC äusserten sich 60% negativ über Trumps Umgang mit der Pandemie, nur noch 38% befürworteten sein Vorgehen.Washington - Vor dem Hintergrund dramatisch steigender Corona-Neuinfektionen in den USA wächst einer Umfrage zufolge die Kritik am Krisenmanagement von Präsident Donald Trump. In einer am Freitag veröffentlichten Befragung im Auftrag der "Washington Post" und des Senders ABC äusserten sich 60 Prozent negativ über Trumps Umgang mit der Pandemie, nur noch 38 Prozent befürworteten Trumps Vorgehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...