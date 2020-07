Ein zusätzliches Bundesgesetz zur Bekämpfung jeder neuen Krankheit kann nicht die Lösung sein.Das vom Bundesrat vorgeschlagene Gesetzeswerk ist in der Vernehmlassung krachend gescheitert. Es zeigt aber die Stossrichtung und die in der Krise geweckten Wünsche des Bundesrates, in zukünftigen Krisensituationen ungestört und relativ uneingeschränkt "durchzuregieren". Geweckt wurden die Begehrlichkeiten dadurch, dass das Parlament sich in der Krise blitzschnell in Deckung gebracht und seine...

Den vollständigen Artikel lesen ...