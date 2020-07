In der westfranzösischen Stadt Nantes hat es am Samstag einen Brand in der örtlichen Kathedrale gegeben. In sozialen Netzwerken machten spektakuläre Bilder die Runde, die ein kräftiges Feuer im Innern des bis zu 38 Meter hohen Mittelschiffs zeigen.



Um 7:44 Uhr waren die Einsatzkräfte gerufen worden. Gegen 10 Uhr schienen laut aktueller Fernsehbilder zumindest die größeren Flammen gelöscht, schwarzer Rauch kam aus der Kathedrale. Mit dem Bau des Kirchenhauses war 1434 begonnen worden, erst 1891 wurde es eingeweiht. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den Brand von Notre-Dame in Paris, als am 15. und 16. April 2019 das historische Bauwerk in Paris teilweise zerstört wurde.

