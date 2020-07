Ex-Bayerncoach Niko Kovac wird laut eines Berichts neuer Cheftrainer des Ligue-1-Clubs AS Monaco. Kovac soll die Nachfolge von Robert Moreno antreten und in Kürze einen langfristigen Vertrag im Fürstentum unterschreiben, berichtet die französische Zeitung "L'Équipe" am Samstag.



Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Der ehemalige Frankfurt-Trainer war seit seinem Abschied aus München am 3. November 2019 ohne Anstellung gewesen. Der Fußballlehrer hatte mit dem FC Bayern in der Saison 2018/19 das Double gewonnen, die Saison davor gelang ihm der DFB-Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt.

