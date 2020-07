Die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr ähnliche Leistungen erbracht wie die Absolventen des Vorjahres. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagsausgabe) unter Berufung auf das Schulministerium in Düsseldorf.



Demnach liegt die Durchschnittsnote an Gymnasien und Gesamtschulen 2020 bei 2,42 (im Jahr 2019: 2,43). Im bevölkerungsreichsten Bundesland legten in diesem Jahr 88.000 Schüler ihre Abiturprüfungen ab - unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Einige Experten hatten erwartet, dass sich die Krise auf den Notenschnitt auswirken könnte.

